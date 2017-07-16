Умер актер Толоконников, сыгравший Шарикова в «Собачьем сердце»
Народный артист СССР и республики Казахстан Владимир Толоконников скончался 15 июля на 75-ом году жизни.
Народный артист СССР и республики Казахстан Владимир Толоконников скончался 15 июля на 75-ом году жизни.
Актер прославился ролью Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце», который был снят по одноименной повести Михаила Булгакова.
Помимо этого, Толоконников сыграл одну из главных ролей в фильме «Хоттабыч». Образ древнего
Владимир Толоконников снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.
В последние годы актер работал в Академическом театре русской драмы имени М. Ю. Лермонтова и параллельно снимался в кино.