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07:36 (мск), источник: Известия

Умер актер Толоконников, сыгравший Шарикова в «Собачьем сердце»

Народный артист СССР и республики Казахстан Владимир Толоконников скончался 15 июля на 75-ом году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Актер прославился ролью Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце», который был снят по одноименной повести Михаила Булгакова.

Помимо этого, Толоконников сыграл одну из главных ролей в фильме «Хоттабыч». Образ древнего волшебника-джинна, созданный актером полюбился и запомнился миллионам россиян. В 2007 году актер получил за эту роль Кинонаграду MTV в номинации «Лучшая комедийная роль».

Владимир Толоконников снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.

В последние годы актер работал в Академическом театре русской драмы имени М. Ю. Лермонтова и параллельно снимался в кино.

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