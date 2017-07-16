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09:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Месячное пособие на ребенка увеличат в Иркутской области в 2018 году

Выплата для южных районов региона составит 294 рубля, для северных — 319 рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Месячное пособие на ребенка увеличат в Иркутской области с 1 января 2018 года, рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Выплата на ребенка в обычном размере для южных районов составит 294 рубля в месяц, для северных — 319 рублей. На детей одиноких матерей — 588 рублей и 637 рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Размер пособия на детей военнослужащих по призыву, пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов соответственно 411 и 478 рублей.

«На 1 июня 2017 года в области получают пособие 99 тысяч человек (181 тысяча детей). Сумма выплаченных пособий за счет средств областного бюджета за пять месяцев 2017 года составляет — 228 млн рублей, — отметил Владимир Родионов.

Напомним, что с июля 2016 года выплата пособия на ребенка осуществляется ежеквартально в последнем месяце текущего квартала. Исходя из этого с учетом индексации размер выплаты составит для южных районов 882 рубля, для северных 956 рублей, соответственно на детей одиноких матерей 1,7 тысячи рублей и 1,9 тысячи рублей; пособие на детей военнослужащих по призыву, пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов — 1,3 тысячи рублей и 1,4 тысячи рублей.

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