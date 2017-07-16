Неустойчивая погода будет преследовать хабаровчан всю предстоящую рабочую неделю
Практически все пять дней будет пасмурно и будут идти дожди.
Практически все пять дней будет пасмурно и будут идти дожди.
Хабаровск, 16 июля, AmurMedia.
Пасмурная и местами дождливая погода ожидает жителей Хабаровска в начале новой рабочей недели. Средняя температура воздуха составит 24 °C — 26 °C, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Ночью с воскресенья на понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 15 -17°C, ветер
Во вторник ночью возможен небольшой дождь, температура 17−19°C ветер восточный, 4−9 м/с. Днём также возможен кратковременный дождь, температура воздуха 26−28°C. Влажность достигнет 97%.
Ночь среды также будет дождливой, 18 -20°C, ветер
Не ждите, что четверг будет солнечным — ночью также пройдет небольшой дождь, температура воздуха 18 -20°C, будет дуть теплый
Окончание рабочей недели не принесет облегчения — дождь будет идти практически всю ночь и день. Ночная температура составит 16 -18°C, днём — 24 -26°C. Ветер