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09:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Неустойчивая погода будет преследовать хабаровчан всю предстоящую рабочую неделю

Практически все пять дней будет пасмурно и будут идти дожди.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 июля, AmurMedia.

Пасмурная и местами дождливая погода ожидает жителей Хабаровска в начале новой рабочей недели. Средняя температура воздуха составит 24 °C — 26 °C, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ночью с воскресенья на понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 15 -17°C, ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Днём воздух прогреется до 25 -27°C, также без осадков, ветер не изменит своей интенсивности и направления. Влажность от 69% до 75%.

Во вторник ночью возможен небольшой дождь, температура 17−19°C ветер восточный, 4−9 м/с. Днём также возможен кратковременный дождь, температура воздуха 26−28°C. Влажность достигнет 97%.

Ночь среды также будет дождливой, 18 -20°C, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Днём будет идти затяжной дождь, при этом температура воздуха сохранится на отметке 25−27°C, ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Не ждите, что четверг будет солнечным — ночью также пройдет небольшой дождь, температура воздуха 18 -20°C, будет дуть теплый юго-восточный ветер, 3−8 м/с. Днём дождь не прекратится, температура по сравнению со средой изменится всего лишь на один градус — 24−26°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Окончание рабочей недели не принесет облегчения — дождь будет идти практически всю ночь и день. Ночная температура составит 16 -18°C, днём — 24 -26°C. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

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