Стас Михайлов споет в шестой день «Славянского базара»

Источник: Sputnik.by

ВИТЕБСК, 16 июл — Sputnik. Музыкантам в выходные дни не отдохнуть: продолжаются концертные и развлекательные программы «Славянского базара», в шестой день фестиваля главным действующим лицом будет Стас Михайлов.

Тем, кто любит рано вставать, белорусский молодежный театр «Колесо» приготовил специальный хэппенинг для детей и взрослых. Начало — в 10:30 в театре «Лялька». В двенадцать дня на улице Толстого сыграют начинающие рок-музыканты, а также с небольшим шоу выступит творческая мастерская Living Doll.

В два дня на Пушкинской площади — череда танцевальных номеров. Здесь же спустя два часа перформанс «Новое домашнее животное» в рамках Фэста уличного искусства «На семи ветрах».

В шесть вечера в театре Якуба Коласа и в КЗ «Витебск» по одному спектаклю: детектив «Игра в Наполеона» и «Семейный ужин в половине второго» соответственно. В это же время в Летнем амфитеатре поет Стас Михайлов с программой «Лучший день».

В девять вечера шведский театр «Альбатрос» покажет представление «В тени ненависти растут цветы». Спектакль пройдет во дворике Центра современного искусства. Спустя час, но уже вновь в Летнем амфитеатре — второй день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017».