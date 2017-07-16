В Москве умер актер Владимир Толоконников

Источник: РИА "Новости"

«Накануне он хорошо себя чувствовал», — пояснили собеседники агентства, заметив, что артист даже «снимался в кино «СуперБобровы-2». «А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», — уточнили они.

Информацию о смерти артиста «РИА Новости» также подтвердил представитель театра Лермонтова в Алма-Ате. Там, как замечает агентство, долгое время работал Толоконников. «Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве», — сообщила представительница театра, заметив, что ей об этом «сегодня в 4:00 [по местному времени]» (01.00 мск) написал сын актера.

Видео Не стало актера Владимира Толоконникова

Похороны Толоконникова, как добавил друг семьи артиста, состоятся на Троекуровском кладбище в столице. Отпевание, по данным «Интерфакса», пройдет в Сретенском монастыре.

Об остальных обстоятельствах произошедшего и причинах смерти актера собеседники агентств не сообщили.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино. Он родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Спустя 30 лет, в 1973 году, артист окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.

Одной из первых его работ в кино стало участие в ленте «Последний переход» режиссера Амангельды Тажбаева в 1981 году. Всего же за свою карьеру Толоконников снялся в более чем 60 кинокартинах и сериалах. Однако наибольшую известность ему принесла роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко по одноименной повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». На экраны картина вышла в 1988 году.

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После этого Толоконников в 1989 году сыграл одну из главных ролей в фильме Юрия Елхова «Кошкодав Сильвер», а затем, в 1990 году, был приглашен на роль Филомеева в ленте Николая Досталя «Облако-рай».