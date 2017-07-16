В Красноярске сменился подвижной состав на маршрутах № 3 и 90
Новые машины вышли в рейс с 15 июля.
Новые машины вышли в рейс с 15 июля.
В Красноярске на маршрутах № 3 и 90 сменился подвижной состав. Новые автобусы вышли в рейс с 15 июля.
Многие пассажиры узнают автобусы нужного маршрута по внешнему виду, в том числе — цвету. Департамент транспорта предупреждает граждан, пользующихся маршрутом № 3, что теперь вместо автобусов красного цвета марки Higer на рейс выйдут новые автобусы белого цвета с более высоким экологическим классом, приобретенные перевозчиками в рамках программы обновления подвижного состава на маршрутах города.
Высвободившийся подвижной состав (автобусы красного цвета марки Higer), перевозчиками будет перераспределён с маршрута № 3 на маршрут № 90. С 15 июля на маршруте № 90 перевозку пассажиров будут осуществлять автобусы МАЗ, Higer (зеленого и красного цветов).