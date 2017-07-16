Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Как изменился Улюкаев с момента задержания
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины – СМИ
Катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
14События недели в фотографиях
08:59 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске сменился подвижной состав на маршрутах № 3 и 90

Новые машины вышли в рейс с 15 июля.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске на маршрутах № 3 и 90 сменился подвижной состав. Новые автобусы вышли в рейс с 15 июля.

Многие пассажиры узнают автобусы нужного маршрута по внешнему виду, в том числе — цвету. Департамент транспорта предупреждает граждан, пользующихся маршрутом № 3, что теперь вместо автобусов красного цвета марки Higer на рейс выйдут новые автобусы белого цвета с более высоким экологическим классом, приобретенные перевозчиками в рамках программы обновления подвижного состава на маршрутах города.

Высвободившийся подвижной состав (автобусы красного цвета марки Higer), перевозчиками будет перераспределён с маршрута № 3 на маршрут № 90. С 15 июля на маршруте № 90 перевозку пассажиров будут осуществлять автобусы МАЗ, Higer (зеленого и красного цветов).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Кузбассе эвакуировали шахтеров из-за сообщения о бомбе
«Грузинские авиалинии» сокращают число авиарейсов
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Макрон: Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении
В Москве умер актер Владимир Толоконников
Турки вместо гудков услышали на мобильном поздравление Эрдогана
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
Российские теннисистки победили на Уимблдоне в парном разряде
Спорт
Все рекорды. Как Суперкубок-2017 стал историческим 10 фактов о пятнадцатом Суперкубке России
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь