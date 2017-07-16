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09:04 (мск), источник: Sputnik.by

Подача документов на бюджет завершится уже в понедельник

У абитуриентов остается два дня на то, чтобы определиться со своей будущей профессией.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Подача документов на бюджетную форму обучения в белорусские высшие учебные заведения завершится в грядущий понедельник, напомнили Sputnik в Минобразования.

Подача документов на бюджет началась 12 июля и продолжается до 17 июля включительно. Абитуриенты большинства вузов имеют возможность следить онлайн за ходом подачи и смотреть, где сохраняется невысокий конкурс и проходные баллы.

Традиционно абитуриенты с самыми высокими баллами по итогам централизованного тестирования и среднего балла аттестата выбирают специальности, связанные с юриспруденцией и международными отношениями, а также иностранными языками — в частности, восточными.

Документы можно подавать только в один вуз, однако до вечера понедельника абитуриенты еще могут успеть перенести их на другую специальность или в другое учебное заведение.

Проходные баллы и конкурсы будут известны только после зачисления абитуриентов на первый курс — то есть в течение следующей недели.

Прием документов на платную форму получения высшего образования в большинстве вузов продлится до 4 августа.

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