Памятник культуры федерального значения начали восстанавливать в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Памятник культуры федерального значения — дом мещанки Е. Д. Локуциевской начали восстанавливать в Иркутске. Его реставрация завершится к октябрю 2018 года. Дом, был построен в 1885 году. Расположен на улице Володарского, в историческом центре города. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первоначально дом состоял из двух одноэтажных деревянных помещений соединенных холодными сенями. В их основе пятистенные срубы, выполненные в местных традициях. Здание имеет ценность как сложная по объемно-планировочной композиции постройка с высокохудожественным декоративным убранством. В 2000-ых годах здание пострадало в пожаре. Была значительно повреждена кровля и бревенчатые стены, утрачены наличники, нарушена геометрия бревен и узлов соединений, утрачены крыльца.

«Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области подала исковое заявление о понуждении собственника к проведению реставрационных работ. Было принято решение приспособить объект под административное здание. Застройщику выдано разрешение на строительство (реконструкцию). Специалисты службы совместно с авторами проектной документации осуществляют надзор за проведением реставрационных работ, чтобы не допустить нарушений и отступлений от согласованного проекта. Он предполагает сделать здание, каким оно было на момент постройки. Будет отреставрировано основное помещение, воссоздан первоначальный декор, крыльца и козырьки», — отметили в пресс-службе.

Важным условием продления жизни памятника архитектуры является его активное включение в жизнь современного общества.

«Эта цель достигается двумя путями: благодаря подчеркнутому выявлению художественной и исторической ценности памятника (реставрация) и его наделению практической функцией (приспособление), — отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко.