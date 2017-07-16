Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины – СМИ
Катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
14События недели в фотографиях
08:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Памятник культуры федерального значения начали восстанавливать в Иркутске

Реставрационные работы завершат к октябрю 2018 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Памятник культуры федерального значения — дом мещанки Е. Д. Локуциевской начали восстанавливать в Иркутске. Его реставрация завершится к октябрю 2018 года. Дом, был построен в 1885 году. Расположен на улице Володарского, в историческом центре города. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первоначально дом состоял из двух одноэтажных деревянных помещений соединенных холодными сенями. В их основе пятистенные срубы, выполненные в местных традициях. Здание имеет ценность как сложная по объемно-планировочной композиции постройка с высокохудожественным декоративным убранством. В 2000-ых годах здание пострадало в пожаре. Была значительно повреждена кровля и бревенчатые стены, утрачены наличники, нарушена геометрия бревен и узлов соединений, утрачены крыльца.

«Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области подала исковое заявление о понуждении собственника к проведению реставрационных работ. Было принято решение приспособить объект под административное здание. Застройщику выдано разрешение на строительство (реконструкцию). Специалисты службы совместно с авторами проектной документации осуществляют надзор за проведением реставрационных работ, чтобы не допустить нарушений и отступлений от согласованного проекта. Он предполагает сделать здание, каким оно было на момент постройки. Будет отреставрировано основное помещение, воссоздан первоначальный декор, крыльца и козырьки», — отметили в пресс-службе.

Важным условием продления жизни памятника архитектуры является его активное включение в жизнь современного общества.

«Эта цель достигается двумя путями: благодаря подчеркнутому выявлению художественной и исторической ценности памятника (реставрация) и его наделению практической функцией (приспособление), — отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко.

Владельцев зданий — памятников истории и архитектуры специалисты службы по охране объектов культурного наследия региона через суд начали понуждать проводить ремонтные и восстановительные работы. С начала года подано 22 исковых заявления. 12 из них полностью удовлетворено, по одному стороны заключили мировое соглашение, девять исков находятся на рассмотрении в суде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ограждения установят на 20-ти детских площадках в Октябрьском округе Иркутска
«Грузинские авиалинии» сокращают число авиарейсов
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Макрон: Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении
В Москве умер актер Владимир Толоконников
Турки вместо гудков услышали на мобильном поздравление Эрдогана
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
Российские теннисистки победили на Уимблдоне в парном разряде
Спорт
Все рекорды. Как Суперкубок-2017 стал историческим 10 фактов о пятнадцатом Суперкубке России
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь