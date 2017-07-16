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08:53 (мск), источник: Восток Медиа

За победу в четвёртом этапе РДС-Восток вновь борется один хабаровчанин

Евгений Солоненко вылетел на старте цуйсо, а Шумилкин прошёл в топ-8 накануне.

В эти минуты на парковке хабаровской арены «Ерофей» завершается первый круг парных заездов очередного этапа РДС-Восток. Как уже писало РИА «Восток-Медиа», накануне состоялась квалификация, в которой приняли участие 12 пилотов из трёх регионов Дальнего Востока. По результатам тансо четыре дрифтера — Егор Шумилкин, Екатерина и Максим Седых, а также победитель одиночных выступлений Константин Авшаров — автоматически прошли в топ-8 парных заездов благодаря самым высоким оценкам. Остальные пилоты сражались в рамках топ-16, и второй пилот из Хабаровска Евгений Солоненко сошёл с дистанции.

Соперником Солоненко в первом круге цуйсо стал владивостокский пилот Эдуард Маляров. Приморец пропустил прошлый сезон из-за дисквалификации и стремится навёрстывать упущенное. Хабаровчанин пропустил конец турнира в 2016 году и три этапа в 2017-м, поэтому высокий результат был принципиальной целью соперников. Однако Эдуард Маляров всё же сумел «объехать» оппонента из дальневосточной столицы: Евгений Солоненко допустил ряд грубых ошибок, нарушив несколько раз границу соревновательной трассы. Итог — низкие оценки против впечатляющего результата владивостокского дрифтера.

«Евгений Солоненко выбывает из соревнований. Маляров прошёл в топ-8, и за победу вновь борется лишь один пилот из Хабаровска», — уточнил главный судья РДС-Восток Дмитрий Семенюк.

Кроме Эдуарда Малярова, в топ-8 цуйсо прошли Константин Горчаков, который соперничал с Алексеем Передереем, и Александр Михайлов — его оппонент из Амурской области Иван Канищев на постановке врезался в поролоновые блоки и провалил заезд. А Валерии Маковозовой удалось продвинуться дальше в турнирной лестнице из-за технического схода соперника. Алексей Линьков, который должен был ехать с ней в паре, во время прогрева обнаружил отсутствие реактивной тяги в автомобиле. Починить машину за пять минут пилот не успел и выбыл из борьбы.

Таким образом, за кубок победителя четвёртого этапа РДС-Восток сразятся семеро представителей Приморья и всего один хабаровчанин — Егор Шумилкин. Во втором этапе преимущество владивостокцев не помешало уроженцу дальневосточной столицы занять первое место. Удастся ли ему повторить успех, будет известно по результатам топ-8 и топ-4.

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