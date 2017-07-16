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09:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке голые мужчины разгуливали по проспекту Ленина

Очевидцы сняли происходящее на видео и спросили героев ролика причины их хулиганского поведения.

Все происходило в ночь с 15 на 16 июля в Стерлитамаке на проспекте Ленина. Компания молодых людей сидели и мирно общались в машине, когда увидели, как двое голых мужчин спокойно разгуливают по улице. Правда, стыд у них все-таки остался: причинные места они прикрывали руками.

Водитель включил камеру мобильного телефона и стал снимать видео. Чуть позднее герои ролика объяснили, почему они появились на людях в костюме Адама.

— Мы ехали на такси с Белого озера. «Братан» не заплатил за такси и вот таким образом мы расплачиваемся за поездку, — рассказал один из нагих друзей.

К счастью, все происходило в темное время суток и дети не стали свидетелями столь постыдной картины.

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