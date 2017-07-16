В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра и грозы

Источник: РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Погодные аномалии в центральной части России начались еще весной. В конце мая на Москву и Московскую область обрушился сильный ураган. Ветер повалил несколько тысячи деревьев и повредил кровли сотен жилых домов. Жертвами стихии стали 16 человек, ранения получили около 200. Были задержаны авиарейсы, поезда дальнего следования, электрички и составы метро.

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Через месяц на столичный регион обрушился шквалистый ветер с порывами до 15−20 метров вместе с сильным ливнем, которые синоптики сравнили с «ветхозаветным потопом». За сутки в Москве выпало 90% месячной нормы осадков.

Погибли два человека, почти 300 населенных пункта остались без энергоснабжения. Были повреждены более 100 автомобилей, задержаны составы метро и МЦК. Аэропорты отменили и задержали несколько десятков рейсов.

Первый месяц лета побил рекорд по среднесуточной температуре. 15 июня 2017 года стало самым холодным за последние 138 лет: фактическая погода в столице составила 9,5 градуса тепла.