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09:34 (мск), источник: РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра и грозы

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.

Источник: РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Погодные аномалии в центральной части России начались еще весной. В конце мая на Москву и Московскую область обрушился сильный ураган. Ветер повалил несколько тысячи деревьев и повредил кровли сотен жилых домов. Жертвами стихии стали 16 человек, ранения получили около 200. Были задержаны авиарейсы, поезда дальнего следования, электрички и составы метро.

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Через месяц на столичный регион обрушился шквалистый ветер с порывами до 15−20 метров вместе с сильным ливнем, которые синоптики сравнили с «ветхозаветным потопом». За сутки в Москве выпало 90% месячной нормы осадков.

Погибли два человека, почти 300 населенных пункта остались без энергоснабжения. Были повреждены более 100 автомобилей, задержаны составы метро и МЦК. Аэропорты отменили и задержали несколько десятков рейсов.

Первый месяц лета побил рекорд по среднесуточной температуре. 15 июня 2017 года стало самым холодным за последние 138 лет: фактическая погода в столице составила 9,5 градуса тепла.

В начале июля в центре «Фобос» рассказали, что жителям Центральной России не стоит ждать летней погоды, поскольку на регион надвигаются «интенсивные и затяжные» дожди. Однако позже в Гидрометеоцентре заявили, что во второй половине июля жителей столичного региона все же ждет хорошая погода.

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