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09:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Синоптики прогнозируют возвращение сильной жары в Украину

В воскресенье в Украине пока умеренная температура, местами возможны осадки: в Киеве, западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье дожди пройдут в западных областях, осадки возможны в Киеве и на севере страны. В остальных регионах — без осадков и солнечно, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

«Температура воздуха еще умеренная. Ночью +10…+15, днем +20…+24, на Юге и Востоке +24…+28 градусов. Киевляне, жара будет на следующих выходных. А сегодня-завтра еще просто дышим, гуляем активно и отдыхаем подвижно. В воскресенье +23…+24 градусов и без существенных осадков, максимум пару капель или набежит больше облаков», — отметила Диденко.

Также сообщается, что следующая неделя в Украине начнется с 20−24 градусов. Ближе к концу недели будет 25−27 градусов, а на следующих выходных — 28−30 градусов тепла. Всю неделю существенных осадков не будет.

Напомним, на минувшей неделе Киев поливало сильными дождями, было прохладно, как осенью.

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