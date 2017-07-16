Гродно отмечает 73-ю годовщину освобождения города

Гродно 16 июля отмечает 73-ю годовщину освобождения города. Начнутся мероприятия с митинга у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в парке им. Жилибера. Руководство города и области, представители организаций и учреждений возложат венки к Вечному огню.

На Кургане Славы запланировано торжественное открытие аллеи, высаженной в честь героев-комсомольцев, погибших в годы ВОВ. Ранее представители власти, общественных объединений высадили тут деревья, как знак памяти молодым людям, отдавшим свои жизни в борьбе с захватчиками. В честь героев установлен также памятный знак. Во время митинга прозвучат факты из биографий героев. Активисты БРСМ торжественно пронесут их портреты. Также молодежь города заложит капсулу с посланием будущим поколениям.

Продолжится праздник на летней эстраде парка им. Жилибера. Перед горожанами выступят духовой оркестр Гродненской капеллы, народная эстрадная студия «Миллениум», другие коллективы города. Представители одной из воинских частей продемонстрируют показательные выступления по рукопашному бою и познакомят с работой специалистов-кинологов. Запланированы флешмобы и мастер-классы, будет организована работа игровых и развлекательных площадок. Пройдет в парке и первый гродненский фестиваль мыльных пузырей.

В вечерней программе запланирован концерт «Фольклорное воскресенье» на Советской площади из серии «Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у дворца».