Гродно отмечает 73-ю годовщину освобождения города
16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Основные праздничные мероприятия, посвященные дню освобождения Гродно от
16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Основные праздничные мероприятия, посвященные дню освобождения Гродно от
Гродно 16 июля отмечает 73-ю годовщину освобождения города. Начнутся мероприятия с митинга у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в парке им. Жилибера. Руководство города и области, представители организаций и учреждений возложат венки к Вечному огню.
На Кургане Славы запланировано торжественное открытие аллеи, высаженной в честь
Продолжится праздник на летней эстраде парка им. Жилибера. Перед горожанами выступят духовой оркестр Гродненской капеллы, народная эстрадная студия «Миллениум», другие коллективы города. Представители одной из воинских частей продемонстрируют показательные выступления по рукопашному бою и познакомят с работой
В вечерней программе запланирован концерт «Фольклорное воскресенье» на Советской площади из серии «Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у дворца».
Гродно был освобожден 16 июля 1944 года войсками 2-го и 3-го Белорусских фронтов (16 июля — правонабережная часть города, 24 июля — «занеманская»). Оккупация города продолжалась 1111 дней и ночей, фашисты уничтожили более 50 тыс. горожан. Москва салютовала освободителям, 17 воинским частям и соединениям было присвоено звание «Гродненские». Именами многих освободителей города названы улицы, школы, пограничные заставы, а Гродно в числе других населенных пунктов Беларуси был награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».