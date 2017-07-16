Аэропорт Бодайбо возобновил работу в Иркутской области
23 рейса совершили полет авиасообщением между Иркутском и Бодайбо накануне, 15 июля.
23 рейса совершили полет авиасообщением между Иркутском и Бодайбо накануне, 15 июля.
Аэропорт Бодайбо возобновил работу после размытия
Первый авиарейс прибыл в Иркутск в 15.44. Все рейсы авиасообщением между Иркутском и Бодайбо совершили полеты без задержки по расписанию.
«Сегодня, 16 июля запланировано 14 авиарейсов между областным центром и Бодайбо». Четыре из них за 14 июля, — указано на сайте аэропорта Бодайбо.
Напомним, предполагалось, что самолеты из Иркутска до Бодайбо начнут летать 15 июля. Первый рейс должен был отправиться в 8.00.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщило, что дожди размыли