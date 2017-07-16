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10:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Аэропорт Бодайбо возобновил работу в Иркутской области

23 рейса совершили полет авиасообщением между Иркутском и Бодайбо накануне, 15 июля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аэропорт Бодайбо возобновил работу после размытия взлетно-посадочной полосы из-за дождей в Иркутской области. Накануне, 15 июля из Бодайбо в областную столицу прилетело 11 самолетов, из Иркутска в Бодайбо вылетело 12 рейсов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт аэропорта Иркутска.

Первый авиарейс прибыл в Иркутск в 15.44. Все рейсы авиасообщением между Иркутском и Бодайбо совершили полеты без задержки по расписанию.

«Сегодня, 16 июля запланировано 14 авиарейсов между областным центром и Бодайбо». Четыре из них за 14 июля, — указано на сайте аэропорта Бодайбо.

Напомним, предполагалось, что самолеты из Иркутска до Бодайбо начнут летать 15 июля. Первый рейс должен был отправиться в 8.00.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщило, что дожди размыли взлетно-посадочную полосу аэропорта Бодайбо в Приангарье и блокировали рейсы в Иркутск. Осадки выпали в воскресенье, 9 июля, и продолжались несколько дней. Отметим, что проблема реконструкции грунтовой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бодайбо не нова, полоса находится в федеральной собственности и мэр озвучивал это на всех уровнях власти.

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