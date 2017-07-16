Аэропорт Бодайбо возобновил работу в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Аэропорт Бодайбо возобновил работу после размытия взлетно-посадочной полосы из-за дождей в Иркутской области. Накануне, 15 июля из Бодайбо в областную столицу прилетело 11 самолетов, из Иркутска в Бодайбо вылетело 12 рейсов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт аэропорта Иркутска.

Первый авиарейс прибыл в Иркутск в 15.44. Все рейсы авиасообщением между Иркутском и Бодайбо совершили полеты без задержки по расписанию.

«Сегодня, 16 июля запланировано 14 авиарейсов между областным центром и Бодайбо». Четыре из них за 14 июля, — указано на сайте аэропорта Бодайбо.

Напомним, предполагалось, что самолеты из Иркутска до Бодайбо начнут летать 15 июля. Первый рейс должен был отправиться в 8.00.