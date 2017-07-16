Дождливая рабочая неделя ожидает жителей Иркутска
Температура воздуха будет колебаться от +20 до +28°C.
Температура воздуха будет колебаться от +20 до +28°C.
Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +20 до +28°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 17 июля, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит +25 °C. Ветер
Во вторник, 18 июля, будет переменная облачность, небольшой дождь. Столбик термометра покажет +28 °C. Ветер
В среду, 19 июля, переменная облачность, дождь. Температура воздуха будет около +23 °C. Ветер
В четверг, 20 июля, будет переменная облачность, небольшой дождь. Столбик термометра установится на отметке +26 °C. Ветер
В пятницу, 21 июля, малооблачно, ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха составит +20 °C. Ветер