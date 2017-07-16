Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
10 трагических и странных смертей во время секса
Названа вероятная причина смерти актера Толоконникова
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Кофе продлевает жизнь
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
20:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дождливая рабочая неделя ожидает жителей Иркутска

Температура воздуха будет колебаться от +20 до +28°C.

Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +20 до +28°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 17 июля, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит +25 °C. Ветер северо-западный, 10 м/с.

Во вторник, 18 июля, будет переменная облачность, небольшой дождь. Столбик термометра покажет +28 °C. Ветер юго-восточный, 9 м/с.

В среду, 19 июля, переменная облачность, дождь. Температура воздуха будет около +23 °C. Ветер северо-западный, 14 м/с.

В четверг, 20 июля, будет переменная облачность, небольшой дождь. Столбик термометра установится на отметке +26 °C. Ветер юго-восточный, 6 м/с.

В пятницу, 21 июля, малооблачно, ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха составит +20 °C. Ветер северо-западный, 8 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+29°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
52 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
Ограждения установят на 20-ти детских площадках в Октябрьском округе Иркутска
Макрон заявил о выходе на новый уровень кооперации с РФ по Сирии
В Иране арестовали брата президента Роухани
Рейтинг Трампа в США за полгода упал до рекордно низкого уровня
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
Разведка Ирака опровергла информацию о смерти главаря ИГ
Новым «Доктором Кто» впервые стала женщина
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь