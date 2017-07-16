Cколько стоят контракты в вузах Кишинева

Источник: Publika.md

За год обучения в Университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану придётся заплатить примерно 30 тысяч леев. Контракт на медицинском факультете стоит 28 тысяч, на фармацевтике — 29200, а на стоматологии — почти 30 с половиной тысяч.

В Государственном университете Молдовы год обучения на факультете права обойдётся в 10 тысяч леев, обучение иностранным языкам — в семь тысяч, а контракт на факультете математики и информатики стоит до шести тысяч леев.

А в Академии экономических знаний контракт на факультете бизнеса и управления достигает почти девяти тысяч леев. Обучение на факультете общей экономики обойдётся в 8600 леев, на финансах — в шесть тысяч.

За год обучения в Техническом университете Молдовы на факультете градостроительства и архитектуры придётся заплатить до 11 тысяч леев, на факультете информатики девять тысяч, а энергетики и электроэнергии 8500 леев.