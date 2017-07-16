Солистка «Ленинграда» Василиса Старшова объявила об уходе из группы
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова заявила, что покинула проект Сергея Шнурова.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова заявила, что покинула проект Сергея Шнурова.
«Да, я больше не пою в “Ленинграде”. У меня всё хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. Спасибо всем, за ваши добрые слова, волнения и поддержку», — написала певица в своем Instagram.
В прошлом месяце Старшова предупредила поклонников, что пропустит несколько выступлений группы
Василиса Старшова пела в группе чуть больше года. Она заменила бывшую солистку Алису Вокс, которая решила заняться сольной карьерой. При этом в «Лениграде» настаивали, что ее уволил сам Сергей Шнуров.