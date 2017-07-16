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12:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Жаркие рабочие будни ожидают Волгоград

В начале недели жаркая погода не отпустит Волгоград.

17 июля в Волгограде будет без осадков, ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха: ночью +19…+24ºС, днем +28…+33ºС, местами до +38ºС.

18 числа возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 5−10 м/с при грозах порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25ºС, местами до +17ºС. Днем +30…+35ºС, местами до +39ºС.

Пожароопасность: в большинстве районов восточной половины и отдельных районах западной половины Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса. В отдельных районах западной половины области ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса.

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