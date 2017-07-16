Жаркие рабочие будни ожидают Волгоград
В начале недели жаркая погода не отпустит Волгоград.
В начале недели жаркая погода не отпустит Волгоград.
17 июля в Волгограде будет без осадков, ветер южный,
18 числа возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер
Пожароопасность: в большинстве районов восточной половины и отдельных районах западной половины Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса. В отдельных районах западной половины области ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса.