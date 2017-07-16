Движение транспорта будет ограничено по ул. Ефремова в Нижнем Новгороде с 19 июля
Движение транспорта будет ограничено по ул. Ефремова в Нижнем Новгороде с 19 июля. Об этом сообщается на сайте нижегородской администрации.
Движение транспорта будет ограничено по ул. Ефремова в Нижнем Новгороде с 19 июля. Об этом сообщается на сайте нижегородской администрации.
Согласно информации, движение будет временно прекращено в районе домов №№ 11 и 12 с 08:00 19 июля по 17:00 19 августа 2017 года. Это связано с прокладкой ливневой канализации. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Напомним, что движение будет ограничено на ул. Коммуны в Нижнем Новгороде с 17 по 29 июля.