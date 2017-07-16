Скончалась депутат ПСРМ

Источник: Noi.md

Соболезнования близким в связи с невосполнимой потерей выразила от имени партии и от себя лично председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

— Мы помним Ирину Миздренко не только как нашу коллегу, соратника, активного члена Партии социалистов Республики Молдова, но и как открытого, честного, справедливого и ответственного человека, искренне болеющего за наше общее дело. Она навсегда останется в нашей памяти. Скорбим вместе с родными и близкими Ирины Миздренко. Разделяем горечь утраты, — отметила она.

Ирина Миздренко пополнила ряды фракции социалистов в парламенте в конце декабря прошлого года после того, как Игорь Додон, будучи избранным президентом Молдовы, сдал свой мандат депутата.