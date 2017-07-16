Прощание с Толоконниковым пройдет в театре имени Лермонтова

Источник: Tengrinews

Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

«В это трудно поверить, но с нами больше нет любимого, дорогого, единственного — заслуженного артиста Республики Казахстан, лауреата Госпремии России Владимира Алексеевича ТОЛОКОННИКОВА. Последние месяцы он тяжело болел, но видеоролики, которые выкладывали в Сеть его сыновья, Иннокентий и Родион, внушали оптимизм и веру в то, что выкарабкается, выскочит из очередной хвори, что творческое топливо, сила духа, энергия жизнелюбия не подведут. (…).

Владимира Толоконникова часто называли брэндом театра Лермонтова. Отчасти это так — роль Шарикова в фильме Бортко обессмертила этого выдающегося артиста, правда, сам Владимир Алексеевич не очень любил, когда его ассоциировали с отрицательным, хотя и безумно обаятельным персонажем. В нашем театре Толоконников сыграл такое количество разноплановых ролей, что трудно подсчитать. Ему были чужды пафос, чванство, самоуспокоенность… Владимир Алексеевич был очень азартным человеком — с легкостью дал согласие участвовать во флешмобе в Алматинском аэропорту, выйдя к авиапассажирам в костюме Городничего из спектакля «Ревизор». Хотя теоретически мог отказаться, сославшись на занятость.

При поистине оглушительной популярности и всенародной любви чаша звездной болезни миновала Владимира Алексеевича, скорее его отличала сердечная избыточность. Он тепло общался с коллегами, был примером для молодежи. И невозможно припомнить, чтобы при всей своей бешеной загрузке (Толоконников интенсивно снимался в кино за пределами Казахстана) он хотя бы раз подвел родной театр, сорвал спектакль… Когда в прошлом году, на гастролях в Костанае, Владимир Алексеевич попал в больницу — казалось, вся страна замерла… Телефон раскалился от звонков поклонников и почитателей… Трудно поверить, что мы, коллеги и товарищи Владимира Алексеевича, больше никогда не услышим за кулисами, в гримерках его характерного смеха, шуточек, анекдотов. И в то, что он больше никогда не выйдет на сцену в «Семейном портрете с посторонним» — спектакле, который, казалось, никогда не умрет…

Светлая, вечная память! Глубокие соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича Толоконникова, всем почитателям его яркого, самобытного таланта!

Владимир Толоконников будет похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище. Дата прощания уточняется. Для поклонников актера в Казахстане, памятное прощание состоится в Алматы в понедельник с 11.00 утра в Театре имени Лермонтова", — говорится в сообщении от коллектива театра имени Лермонтова.

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Отметим, что министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования в связи с кончиной великого актера.