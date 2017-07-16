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13:39 (мск), источник: dostup1.ru

Грозы, дождь с градом и плюс 27 обещают синоптики 17 июля в Челябинской области

Порывы ветра днем в понедельник могут достичь 15−20 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью и завтра днем сохранятся дожди, местами с грозами и градом, возможно усиление ветра до 20 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местных синоптиков, ночью с 16 на 17 июля в большинстве районов пройдут небольшие, местами — умеренные дожди, грозы, в отдельных территориях не исключены туманы, плюс 10−15, в низинах — около шести градусов выше нуля.

Днем в понедельник, 17 июля, характер погоды существенно не изменится, но прогнозируется еще и град, при грозах порывы ветра могут достичь 15−20 метров в секунду, воздух прогреется до 22−27 градусов.

Непосредственно в Челябинске в ближайшие сутки местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ночью будет плюс 13−15, днем — 23−25 градусов, отдельные порывы ветра до 14 м/с.

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