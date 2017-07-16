Зара купила на «Славянском базаре» пару антикварных кресел

Артисты в фестивальном Витебске, если позволяет время, заглядывают как в «Город мастеров», так и на ярмарки. И в антикварный магазин в самом центре города на оживленной улице каждый год кто-нибудь из звезд наведывается. Первым таким покупателем в этот раз стала певица Зара. «Несколько дней подряд она заходила, присматривалась. Приходила не одна, видимо, вместе с мамой. В конце концов, купили пару антикварных кресел, красивых», — рассказал владелец.

Разумеется, сумму покупки он не озвучил. И остается только гадать, куплены ли кресла в подарок кому-то или же певица заберет их домой в Россию. Или же мебель вовсе предназначалась для совсем недавно открывшейся в Витебске частной гостиницы, в которой останавливалась Зара. Но одно можно сказать точно — у певицы хороший вкус и тщательный подход к покупкам, шопоголиком ее точно не назовешь.