Умерла автор серии книг «Анжелика» Анн Голон

Литератору было 95 лет. Как отмечается, она боролась с осложнениями после перенесенного перитонита, однако принимала достаточно активное участие в различных мероприятиях.

Анн Голон — автор серии книг об авантюристке XVII века Анжелике. Всего вместе с супругом Всеволодом Голубиновым, писавшим под псевдонимом Серж Голон, она создала 13 романов. Первый, «Анжелика — маркиза ангелов», был издан в 1957 году.