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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Умерла автор серии книг «Анжелика» Анн Голон

Французская писательница Симона Шанже, известная под псевдонимом Анн Голон, скончалась в Версале. Об этом ее дочь Надин Голубинова рассказала AFP в воскресенье, 16 июля.

Литератору было 95 лет. Как отмечается, она боролась с осложнениями после перенесенного перитонита, однако принимала достаточно активное участие в различных мероприятиях.

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Анн Голон — автор серии книг об авантюристке XVII века Анжелике. Всего вместе с супругом Всеволодом Голубиновым, писавшим под псевдонимом Серж Голон, она создала 13 романов. Первый, «Анжелика — маркиза ангелов», был издан в 1957 году.

По мотивам произведений Голон было снято шесть фильмов («Анжелика — маркиза ангелов» 1964-го и 2013 года, «Великолепная Анжелика», «Анжелика и король», «Неукротимая Анжелика», «Анжелика и султан»), в пяти из них главную роль исполнила французская актриса Мишель Мерсье. В последней киноленте, вышедшей на экраны в 2013 году, героиню сыграла Нора Арнезедер.

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