В калининградской полиции рассказали, как не стать жертвой мошенников

Полицейские провели ряд бесед с молодыми людьми и пенсионерами, а также расклеили плакаты с полезной информацией. Ранее наклейки распространяли в автобусах и магазинах Калининграда.

В первую очередь полиция отмечает рост мошенничества в интернете. «Молодым людям мы поясняем, о том, что стоит критично относиться к товарам в интернете, у которых цена в пять-десять раз ниже рыночной. Такие объявления могут быть попытками обмана — не стоит переводить предоплату», — объяснил необходимость акции участковый Денис Мазуренко.

Пенсионерам же рассказали о телефонном мошенничестве. Мошенники звонят на номера пожилых людей, представляются их попавшими в беду родственниками и просят перечислить деньги.

Для предупреждения мошенничества полиция рекомендует гражданам следовать советам: избегать предоплаты покупок в интернете, особенно у незнакомых людей и в непроверенных магазинах; не передавать банковскую карту посторонним; не отвечать на СМС-сообщения о «выигрышах» или зачислении денег на счёт, не перезванивать по подобным номерам.