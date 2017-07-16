В нескольких районах Ростова отключат воду
Отключение воды
Отключение воды
Так, будет прекращено водоснабжение 19 июля с 08:00 до 19:00 в границах пр. Буденновский — ул. Сиверса, ул. М. Горького — ул. Социалистическая.
Кроме того, воды не будет с 09:00 19 июля до 09:00 20 июля в границах ул. 2-я Краснодарская — ул. 339 Стрелковой Дивизии, ул. Малиновского — угол Тружеников.
Воду также отключат с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля в границах левый берег реки Дон, ул. Пойменная — от Восточного шоссе до Гребного канала включительно.