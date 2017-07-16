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13:02 (мск), источник: Городской репортер

В нескольких районах Ростова отключат воду

Отключение воды из-за ремонтных работ запланировано в нескольких районах Ростова, сообщает городской водоканал.

Так, будет прекращено водоснабжение 19 июля с 08:00 до 19:00 в границах пр. Буденновский — ул. Сиверса, ул. М. Горького — ул. Социалистическая.

Кроме того, воды не будет с 09:00 19 июля до 09:00 20 июля в границах ул. 2-я Краснодарская — ул. 339 Стрелковой Дивизии, ул. Малиновского — угол Тружеников.

Воду также отключат с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля в границах левый берег реки Дон, ул. Пойменная — от Восточного шоссе до Гребного канала включительно.

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