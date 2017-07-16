В Петербурге мощам св. Николая за три дня поклонились 66,5 тысяч человек
C. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Поклониться мощам Николая Чудотворца в
C. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Поклониться мощам Николая Чудотворца в
Мощи были доставлены в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в
«За три дня в
В субботу прибыли 20 автобусов с паломниками из Новгорода, Старой Русы, Петрозаводска, Великих Лук, Пскова, Краснодара и Ленинградской области, а также Риги и Минска.
«По итогам трех дней, которые были подведены на утреннем заседании оперативного штаба, все подразделения и службы исполнительных органов государственной власти
Продолжают прибывать организованные группы паломников из регионов. В воскресенье ожидаются автобусы из Эстонии, Пскова, Новгорода и Перми.
По информации оперативного штаба принесения мощей святителя Николая Чудотворца в