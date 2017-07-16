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14:44 (мск), источник: РИА Новости

В «Ночном забеге» по центру Москвы приняли участие шесть тысяч человек

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шесть тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге» по центру Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Источник: РИА Новости

«Ночной забег» стартовал на территории олимпийского комплекса «Лужники» вечером в субботу, 15 июля. В этом году к нему присоединились шесть тысяч участников. Они преодолели 10 километров, освещая себе путь фонариками, по перекрытым для движения транспорта Фрунзенской и Пречистенской набережным, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером забега среди мужчин стал Игорь Максимов, показавший результат 29 минут 27 секунд, среди женщин — Юлия Конякина, время которой — 35 минут 1 секунда.

«Ночной забег» — единственный массовый старт в столице, который проходит после захода солнца. В этом году он стал пятым и своего рода репетицией Московского марафона, который пройдет 24 сентября. В самом первом «Ночном забеге» участвовали 1244 человека.

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