В «Ночном забеге» по центру Москвы приняли участие шесть тысяч человек

Источник: РИА Новости

«Ночной забег» стартовал на территории олимпийского комплекса «Лужники» вечером в субботу, 15 июля. В этом году к нему присоединились шесть тысяч участников. Они преодолели 10 километров, освещая себе путь фонариками, по перекрытым для движения транспорта Фрунзенской и Пречистенской набережным, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером забега среди мужчин стал Игорь Максимов, показавший результат 29 минут 27 секунд, среди женщин — Юлия Конякина, время которой — 35 минут 1 секунда.