В Прикамье в понедельник ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
В МЧС жителям региона советуют быть осторожными.
В МЧС жителям региона советуют быть осторожными.
Штормовое предупреждение объявили в Пермском крае. В МЧС по Пермскому краю предупредили, что завтра, 17 июля, в регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ночью и утром возможен туман.
В ведомстве рекомендуют, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Также — быть внимательными и осторожными на дорогах.