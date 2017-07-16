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21:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье в понедельник ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

В МЧС жителям региона советуют быть осторожными.

Источник: Reuters

Штормовое предупреждение объявили в Пермском крае. В МЧС по Пермскому краю предупредили, что завтра, 17 июля, в регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ночью и утром возможен туман.

В ведомстве рекомендуют, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Также — быть внимательными и осторожными на дорогах.

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