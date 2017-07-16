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14:07 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус Шаранков — в лидерах конкурса «Славянский базар»

По мнению министра культуры Беларуси, молодой исполнитель может рассчитывать на одно из высших мест в рамках конкурса.

Источник: Sputnik.by

ВИТЕБСК, 16 июл — Sputnik. Белорусский певец Егор Шаранков входит в список пяти лучших артистов в рамках конкурса исполнителей на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Беларусь на конкурсе молодых исполнителей в рамках «Славянского базара» представляет 19-летний студент Егор Шаранков. Артист уже выступил в рамках шоу и вырвался в список лидеров по оценкам профессионального жюри.

По итогам первых дней конкурса у Шаранкова 75 баллов — он заработал столько же очков, сколько российская исполнительница Лилия Вельтман. Обходят белоруса и россиянку сербка Невена Божович и украинец Влад Сытник. Таким образом, Шаранков накануне финала находится в четверке лучших артистов «Славянского базара».

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Ранее министр культуры республики Борис Светлов высказывал журналистам мнение о том, что Шаранков войдет в топ-4 артистов в рамках «Славянского базара».

Уже в воскресенье участники конкурса исполнят мировые хиты — Шаранков планирует спеть «We are the champions». После выступлений жюри подведет итоги шоу.

Егор Шаранков участвовал в украинском конкурсе «Голос країни».

В 2016 году пытался он поехать на «Евровидение» — в составе группы продюсера Максима Алейникова The EM.

Беларусь побеждала в конкурсе молодых исполнителей «Славянского базара» пять раз, в прошлый раз — в 2016-м благодаря Алексею Гроссу.

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