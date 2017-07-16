Умерла обладательница титула «Мисс Кыргызстан-2013»

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. «Мисс Кыргызстан-2013» Жибек Нукеева скончалась после продолжительной болезни, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Победительница национального конкурса красоты и участница «Мисс мира — 2013» Жибек Нукеева боролась с раком — хондросаркомой тазобедренной кости третьей степени. Страшный диагноз ей поставили в сентябре 2016 года, когда девушка была на седьмом месяце беременности. Несмотря на болезнь, Жибек смогла доносить и родить здорового мальчика.

«Больно сообщить о непоправимом. Сегодня не стало Жибек Нукеевой — обладательницы титула “Мисс Кыргызстан”. Это искренняя, светлая девушка поразила в день нашего знакомства своей скромностью и мягкостью характера. Мы скорбим», — написала в социальных сетях общественный деятель Ассоль Молдокматова.