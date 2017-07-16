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14:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Умерла обладательница титула «Мисс Кыргызстан-2013»

Умерла 22-летняя «Мисс Кыргызстан-2013» Жибек Нукеева, которая в последний год боролась с раком.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. «Мисс Кыргызстан-2013» Жибек Нукеева скончалась после продолжительной болезни, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Победительница национального конкурса красоты и участница «Мисс мира — 2013» Жибек Нукеева боролась с раком — хондросаркомой тазобедренной кости третьей степени. Страшный диагноз ей поставили в сентябре 2016 года, когда девушка была на седьмом месяце беременности. Несмотря на болезнь, Жибек смогла доносить и родить здорового мальчика.

«Больно сообщить о непоправимом. Сегодня не стало Жибек Нукеевой — обладательницы титула “Мисс Кыргызстан”. Это искренняя, светлая девушка поразила в день нашего знакомства своей скромностью и мягкостью характера. Мы скорбим», — написала в социальных сетях общественный деятель Ассоль Молдокматова.

Ранее в социальных сетях проводился сбор денег на лечение Жибек. Сама девушка просила помощи у неравнодушных людей со словами «Помогите остаться подольше с новорожденным сыном».

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