В Новосибирске изучат средневековые рукописи из Европы
Лаборатории истории древнего мира и средних веков Новосибирского госуниверситета предстоит изучить неизвестную науке коллекцию средневековых рукописей из Западной Европы.
Лаборатории истории древнего мира и средних веков Новосибирского госуниверситета предстоит изучить неизвестную науке коллекцию средневековых рукописей из Западной Европы.
К проекту также привлечены историки из
— Все документы — это четыре рукописные книги и отдельные делопроизводственные бумаги. Одна из книг предположительно посвящена трактатам об астрономии, другая — церковному праву. Третья является делопроизводственной книгой одного из городов в земле Бранденбург, четвертая предположительно связана с судопроизводством. Отдельные документы в основном относятся к сфере торговли. Есть очень красивая грамота 1318 года с вислыми печатями, которая касается взаимоотношений Норвегии с Гамбургом, — рассказал о материале руководитель проекта и заведующий лабораторией истории древнего мира и средних веков Валентин Портных.
В
Руководитель проекта предполагает, что в конце Второй мировой войны немецкие власти эвакуировали эти документы в Восточную Германию, где они попали в руки советских военных. Оттуда в 1945 году рукописи были вывезены в СССР в качестве военного трофея и в итоге оказались в Томске.
Главным итогом работы станет издание каталога на русском и немецком языках. Весь проект займет три года. Грантовую поддержку в размере 3,5 миллиона рублей оказал Российский научный фонд.