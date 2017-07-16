В Новосибирске изучат средневековые рукописи из Европы

К проекту также привлечены историки из Санкт-Петербурга и Москвы.

— Все документы — это четыре рукописные книги и отдельные делопроизводственные бумаги. Одна из книг предположительно посвящена трактатам об астрономии, другая — церковному праву. Третья является делопроизводственной книгой одного из городов в земле Бранденбург, четвертая предположительно связана с судопроизводством. Отдельные документы в основном относятся к сфере торговли. Есть очень красивая грамота 1318 года с вислыми печатями, которая касается взаимоотношений Норвегии с Гамбургом, — рассказал о материале руководитель проекта и заведующий лабораторией истории древнего мира и средних веков Валентин Портных.

В пресс-службе вуза уточнили, что рукописи были написаны в XIV—XV вв. на латыни и средневерхненемецком языке. Вероятнее всего, делают вывод ученые, манускрипты происходят из северной части Германии — в основном, Гамбурга и Любека.

Руководитель проекта предполагает, что в конце Второй мировой войны немецкие власти эвакуировали эти документы в Восточную Германию, где они попали в руки советских военных. Оттуда в 1945 году рукописи были вывезены в СССР в качестве военного трофея и в итоге оказались в Томске.