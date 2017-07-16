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21:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске прошел град

Тучи сгустились над всем городом, но град и сильный дождь прошли лишь над Ленинским округом.

Посреди июля в Омске разыгралась непогода. Сегодня днем над городом грохотал гром. В некоторых районах Омска прошел ливень и даже град. Так, о граде сообщили жители Ленинского района: Порт-Артура, района Телевизинного завода и улицы Кирова.

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Горожане поделились в соцсетях фотографиями и видеозаписями непогоды. На ролике и фото можно заметить крупные градины, покрывающие траву, кажется, что внезапно в Омске наступила зима.

После того, как прошел ливень, на улицах стоят глубокие огромные лужи — очевидно, омичам будет сложно попасть домой.

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Судя по всему, тучи двинулись прочь от города — сейчас выглянуло солнце. Отметим, следующая неделя в Омске тоже обещает быть дождливой.

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