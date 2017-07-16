В Волгограде два района две недели будут жить без горячей воды
За период, на который потребителей лишают горячего водоснабжения, специалисты компании «Концессии теплоснабжения» проведут ремонт котельных.
За период, на который потребителей лишают горячего водоснабжения, специалисты компании «Концессии теплоснабжения» проведут ремонт котельных.
Плановые профилактические работы, выполняемые по установленному графику, имеют цель подготовить все системы к будущему отопительному сезону. На следующей неделе очередь дойдет до ряда жителей Центрального и Ворошиловского района.
С 18 по 31 июля 2017 года ГВС будет отсутствовать у следующих объектов, расположенных в Центральном районе Волгограда:
• ул. Комсомольская, 6.
• ул. Краснознаменская, 6, 7, 8.
• ул. Ленина, 5, 6, 11, 25.
• пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6.
• ул.
• ул. Советская, 3.
• детский сады № 111 и центр развития ребёнка № 2.
• роддом № 2.
• гимназия № 3.
• цирк и Сурские бани.
В Ворошиловском районе немного позже, с 19 по 31 июля 2017 года, горячей воды лишат потребителей, проживающих по адресам:
• ул. Ардатовская, 2.
• ул. Буханцева, 48, 50, 66.
• ул. Клубная, 13.
• ул. Чигиринская, 2.
В зоне отключения окажутся и детские сады № 30, 32, 55, 115.