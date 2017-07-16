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15:26 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде два района две недели будут жить без горячей воды

За период, на который потребителей лишают горячего водоснабжения, специалисты компании «Концессии теплоснабжения» проведут ремонт котельных.

Источник: РИАЦ

Плановые профилактические работы, выполняемые по установленному графику, имеют цель подготовить все системы к будущему отопительному сезону. На следующей неделе очередь дойдет до ряда жителей Центрального и Ворошиловского района.

С 18 по 31 июля 2017 года ГВС будет отсутствовать у следующих объектов, расположенных в Центральном районе Волгограда:

• ул. Комсомольская, 6.

• ул. Краснознаменская, 6, 7, 8.

• ул. Ленина, 5, 6, 11, 25.

• пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6.

• ул. Порт-Саида, 7а.

• ул. Советская, 3.

• детский сады № 111 и центр развития ребёнка № 2.

• роддом № 2.

• гимназия № 3.

• цирк и Сурские бани.

В Ворошиловском районе немного позже, с 19 по 31 июля 2017 года, горячей воды лишат потребителей, проживающих по адресам:

• ул. Ардатовская, 2.

• ул. Буханцева, 48, 50, 66.

• ул. Клубная, 13.

• ул. Чигиринская, 2.

В зоне отключения окажутся и детские сады № 30, 32, 55, 115.

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