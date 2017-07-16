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19:56 (мск), источник: Volga News

Местами по Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 17 по 18 июля, местами по Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Чрезвычайное ведомство напоминает жителям губернии о необходимости быть предельно осторожными с огнем и дает рекомендации по правилам поведения в пожароопасный сезон.

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: Пользоваться открытым огнем. Употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов. Оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал. Заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. Оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы. Выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу. Разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Что делать в зоне лесного пожара: Окунуться в ближайший водоем. Накрыться мокрой одеждой. Дышать через мокрый платок или смоченную одежду. Для преодоления нехватки кислорода пригнуться к земле. Не обгонять лесной пожар, а бежать вдоль фронта огня. Выходить из леса быстро и только в наветренную сторону. В лесу, где возник пожар: Определить направление ветра и распространения огня. Выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место. Выходить из леса быстро и только в наветренную сторону. Правила безопасности при тушении небольшого пожара в лесу: Почувствовав запах дыма, определите, что и где горит. Отходите в безопасное место. Приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт. При небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей. Сметайте пламя 1,5−2 м пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью.
6. Небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья. Не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. Правила выхода из зоны пожара: Определите, в какой стороне от вас находится огонь и куда дует ветер. Выходите из опасной зоны только вдоль фронта распространения пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8−800−100−94−00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337−72−82.

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