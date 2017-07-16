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21:24 (мск), источник: VN.ru

Инопланетянин, Емеля и суперменчик приняли участие в Параде колясок

Яркое и долгожданное семейное шествие состоялось 16 июля у сцены в Нарымском сквере Новосибирска. Детские коляски и велосипеды на один день превратились в цветочки, Змея-Горыныча, Емелину печку, НЛО и даже ди-джейский пульт. Внутри сказочных карет, тракторов и корабликов — маленькие пассажиры, а рядом с ними гордо шагали остальные члены семьи: родители, бабушки, старшие братья с сестричками и даже домашние питомцы.

Источник: VN.ru

Многие семьи участвовали в параде впервые, но есть и «старожилы» конкурса — например, семья Ковалевских, первой прошедшая круг почета с коляской-подснежником и крохой-«цветочком» внутри. Стараниями родителей были украшены не только коляски. Самих ребятишек, ставших настоящими звездами мероприятия, тоже нарядили в тематические костюмы. В красном цветочке притаился маленький жучок, в летающей тарелке — пришелец с рожками-антеннами, а в корабле с настоящей мачтой — двухлетний морячок в тельняшке.

Папа-супермены и сын-суперменчик поделились с корреспондентом VN.ru: «Идея создания супергеройских костюмов принадлежит маме — ведущей мероприятия, чьими стараниями и была оформлена коляска. Но помогала вся семья, это здорово — что-то вместе создавать своими руками».

А у семьи Андреевых, представивших на суд зрителей коляску-облачко со спящим ангелочком Есенией, в этот день состоялось еще одно знаменательное событие. «У нас в День Семьи, любви и верности годовщина свадьбы, поэтому для нас этот праздник вдвойне долгожданный. Мы просто не могли не принять участия, а завтра дочке как раз 5 месяцев, — поделилась с VN.ru мама Катя. — Сначала мы хотели взять футбольную тематику, потому что вся семья футболисты, но в последний момент передумали. Этот праздник такой светлый, добрый, и захотелось чего-нибудь воздушного, а дети — это наши ангелочки, поэтому и решили соорудить облако, на котором спит моя принцесса».

Оформление колясок в этом году не ограничилось пиратами и феями. Особый восторг у зрителей вызвали Емеля на печи в сопровождении папы-царя и мамы-царицы, трехглавый Змей-Горыныч и коляска-пальма с бананами. Родители признались, что на оформление парадного транспорта для 8-месячного малыша-обезьянки понадобилось около трех дней. Стоимость оформления колясок разная, некоторые участники потратили тысячу-другую на костюмы и детали украшений, а кто-то делал «тюнинг» из подручных материалов. «Удовольствие от участия стоило того», — признаются довольные родители.

В Новосибирске парад колясок успел стать традицией — уже в седьмой раз городские парки превращаются в арену для состязания семей в оригинальности идей и творческом подходе к их оформлению. Организаторы этого года — молодежное отделение Новосибирской Епархии — устроили творческий конкурс для детей и их родителей, приуроченный к праздничным мероприятиям Дня Семьи, любви и верности. В отличие от прошлогоднего конкурса, в этот раз не было победителей и проигравших: победила «дружба» и абсолютно все участники соревнования получили призы. Оно из самых зрелищных мероприятий в День семьи, Парад колясок, собрал 22 коляски-участников и огромное число зрителей. Это лучшее доказательство того, что креативный семейный конкурс полюбился жителям города.

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