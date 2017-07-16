Инопланетянин, Емеля и суперменчик приняли участие в Параде колясок

Источник: VN.ru

Многие семьи участвовали в параде впервые, но есть и «старожилы» конкурса — например, семья Ковалевских, первой прошедшая круг почета с коляской-подснежником и крохой-«цветочком» внутри. Стараниями родителей были украшены не только коляски. Самих ребятишек, ставших настоящими звездами мероприятия, тоже нарядили в тематические костюмы. В красном цветочке притаился маленький жучок, в летающей тарелке — пришелец с рожками-антеннами, а в корабле с настоящей мачтой — двухлетний морячок в тельняшке.

Папа-супермены и сын-суперменчик поделились с корреспондентом VN.ru: «Идея создания супергеройских костюмов принадлежит маме — ведущей мероприятия, чьими стараниями и была оформлена коляска. Но помогала вся семья, это здорово — что-то вместе создавать своими руками».

А у семьи Андреевых, представивших на суд зрителей коляску-облачко со спящим ангелочком Есенией, в этот день состоялось еще одно знаменательное событие. «У нас в День Семьи, любви и верности годовщина свадьбы, поэтому для нас этот праздник вдвойне долгожданный. Мы просто не могли не принять участия, а завтра дочке как раз 5 месяцев, — поделилась с VN.ru мама Катя. — Сначала мы хотели взять футбольную тематику, потому что вся семья футболисты, но в последний момент передумали. Этот праздник такой светлый, добрый, и захотелось чего-нибудь воздушного, а дети — это наши ангелочки, поэтому и решили соорудить облако, на котором спит моя принцесса».

Оформление колясок в этом году не ограничилось пиратами и феями. Особый восторг у зрителей вызвали Емеля на печи в сопровождении папы-царя и мамы-царицы, трехглавый Змей-Горыныч и коляска-пальма с бананами. Родители признались, что на оформление парадного транспорта для 8-месячного малыша-обезьянки понадобилось около трех дней. Стоимость оформления колясок разная, некоторые участники потратили тысячу-другую на костюмы и детали украшений, а кто-то делал «тюнинг» из подручных материалов. «Удовольствие от участия стоило того», — признаются довольные родители.