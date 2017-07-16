Сын назвал причину смерти Владимира Толоконникова
Cын Владимира Толоконникова Иннокентий назвал вероятную причину смерти актера телеканалу РЕН ТВ.
Cын Владимира Толоконникова Иннокентий назвал вероятную причину смерти актера телеканалу РЕН ТВ.
«Пока предположительно, он болел хроническим бронхитом. На фоне этих болезней сердце не выдержало», — пояснил Иннокентий.
Многие актеры уже прокомментировали смерть артиста.
Так, народный артист РСФСР Валентин Гафт выразил соболезнования родным и близким покойного, сообщает «Вечерняя Москва». Он отметил, что не был лично знаком с Владимиром Толоконниковым, однако он все равно очень сожалеет о подобной утрате, передает Dni.ru.
«Еще одним хорошим артистом стало меньше. К сожалению, это всех нас ждет. Но память о нем будет жить, потому что он блестяще сыграл уникальную роль с большим смыслом», — заявил актер.
О совместной работе со звездой «Собачьего сердца» рассказал его коллега Владимир Меньшов. Он отметил, что редко виделся с Владимиром Толоконниковым, но встречался с ним в Алматы. Артист добавил, что исполнитель роли Шарикова так и не смог перебраться в Москву.
«Может быть, не получилось, а может, был слишком предан родному городу. Вместе с семьей он там жил в довольно затрудненных обстоятельствах, получал небольшие деньги», — рассказал Меньшов.
«Толоконников вполне хлебнул судьбы провинциального актера. А эта судьба, прямо скажем, тяжелая. Только по молодости она может казаться романтичной», — добавил он.
Между тем народный артист России Борис Плотников заявил, что ощущение того, что в мире живет Владимир Толоконников, давало ему силы, передает телеканал «Звезда».
«Для нашего кино он сделал большущий вклад. Человек с таким детским восприятием жизни, открытым, максималист во всем. Чудесный человек и актер», — рассказал он.
Заслуженная актриса Казахстана Жанна Куанышева, в свою очередь, рассказала, что она была знакома с Владимиром Толоконниковым более 30 лет. Она отметила, что исполнитель роли Шарикова был «скромнейшим» и «очень талантливым» человеком, который «не напрягался», попадая на съемки.
«С ним никогда такого не было. Он приходил на площадку тихий, спокойный, собранный. Звездность к нему не прилипла», — цитирует ее агентство «Sputnik Казахстан».
Владимиру Толоконникову было 75 лет. Он умер в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.
Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Толоконников наиболее известен по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» 1988 года. Он также сыграл в таких кинолентах, как «Мечты идиота», «Небо в алмазах», «Хоттабыч» «СуперБобровы» и «Исчезнувшие».
Помимо этого актер появился в сериалах «Убойная сила», «Участок», «Солдаты» и «Спецназ по-русски».