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16:25 (мск), источник: Nur.kz

Сын назвал причину смерти Владимира Толоконникова

Cын Владимира Толоконникова Иннокентий назвал вероятную причину смерти актера телеканалу РЕН ТВ.

Источник: Nur.kz

«Пока предположительно, он болел хроническим бронхитом. На фоне этих болезней сердце не выдержало», — пояснил Иннокентий.

Многие актеры уже прокомментировали смерть артиста.

Видео
Не стало актера Владимира Толоконникова

Так, народный артист РСФСР Валентин Гафт выразил соболезнования родным и близким покойного, сообщает «Вечерняя Москва». Он отметил, что не был лично знаком с Владимиром Толоконниковым, однако он все равно очень сожалеет о подобной утрате, передает Dni.ru.

«Еще одним хорошим артистом стало меньше. К сожалению, это всех нас ждет. Но память о нем будет жить, потому что он блестяще сыграл уникальную роль с большим смыслом», — заявил актер.

О совместной работе со звездой «Собачьего сердца» рассказал его коллега Владимир Меньшов. Он отметил, что редко виделся с Владимиром Толоконниковым, но встречался с ним в Алматы. Артист добавил, что исполнитель роли Шарикова так и не смог перебраться в Москву.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Может быть, не получилось, а может, был слишком предан родному городу. Вместе с семьей он там жил в довольно затрудненных обстоятельствах, получал небольшие деньги», — рассказал Меньшов.

«Толоконников вполне хлебнул судьбы провинциального актера. А эта судьба, прямо скажем, тяжелая. Только по молодости она может казаться романтичной», — добавил он.

Между тем народный артист России Борис Плотников заявил, что ощущение того, что в мире живет Владимир Толоконников, давало ему силы, передает телеканал «Звезда».

«Для нашего кино он сделал большущий вклад. Человек с таким детским восприятием жизни, открытым, максималист во всем. Чудесный человек и актер», — рассказал он.

Заслуженная актриса Казахстана Жанна Куанышева, в свою очередь, рассказала, что она была знакома с Владимиром Толоконниковым более 30 лет. Она отметила, что исполнитель роли Шарикова был «скромнейшим» и «очень талантливым» человеком, который «не напрягался», попадая на съемки.

«С ним никогда такого не было. Он приходил на площадку тихий, спокойный, собранный. Звездность к нему не прилипла», — цитирует ее агентство «Sputnik Казахстан».

Владимиру Толоконникову было 75 лет. Он умер в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Толоконников наиболее известен по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» 1988 года. Он также сыграл в таких кинолентах, как «Мечты идиота», «Небо в алмазах», «Хоттабыч» «СуперБобровы» и «Исчезнувшие».

Помимо этого актер появился в сериалах «Убойная сила», «Участок», «Солдаты» и «Спецназ по-русски».

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