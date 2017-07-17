Роспотребнадзор рекомендует жителям Дзержинска Нижегородской области ограничить пребывание на открытом воздухе

16 июля в промзоне на Игумновском шоссе Дзержинска произошел пожар. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует жителям города реже проветривать помещения, но чаще проводить влажную уборку.

«Лабораторные исследования не зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и детям рекомендуется ограничить физическую активность и пребывание на открытом воздухе, а также иметь при себе необходимые лекарственные препараты. При возвращении домой жителям рекомендуется промывать нос и горло», — говорится в сообщении.