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09:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Роспотребнадзор рекомендует жителям Дзержинска Нижегородской области ограничить пребывание на открытом воздухе

Управление Роспотребнадзора по региону рекомендует жителям Дзержинска Нижегородской области ограничить пребывание на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

16 июля в промзоне на Игумновском шоссе Дзержинска произошел пожар. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует жителям города реже проветривать помещения, но чаще проводить влажную уборку.

«Лабораторные исследования не зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и детям рекомендуется ограничить физическую активность и пребывание на открытом воздухе, а также иметь при себе необходимые лекарственные препараты. При возвращении домой жителям рекомендуется промывать нос и горло», — говорится в сообщении.

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