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21:09 (мск), источник: VN.ru

Крестный ход с воздушными шариками — фоторепортаж

С размахом отметили новосибирцы 16 июля День семьи, любви и верности — празднование началось крестным ходом, затем последовали парад колясок, различные мастер-классы, бал и контактный мини-зоопарк, а завершилось все концертом.

В 13 часов от собора Александра Невского стартовал молодежный крестный ход — с шариками и семейными лозунгами. Как рассказали VN.ru организаторы мероприятия, центральное место в шествии отвели молодым родителям с детьми, а также их бабушкам и дедушкам, а священнослужители и хор шли сзади и по сторонам.

Для обеспечения безопасности некоторые дороги во время Крестного хода были перекрыты для движения автомобильного транспорта. В частности, на несколько часов был закрыт проезд по Красному проспекту от улицы Колыванской до улицы Достоевского. Конечным пунктом крестного хода стал памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским в Нарымском сквере. Там состоялся молебен.

Молебен отслужил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. По окончании молебна в 14.30 в небо взмыли белые голуби — символы мира, любви и чистоты. Также голубь в христианстве традиционно считается символом святого духа. К счастью, погода благоприятствовала празднику — небо было пусть и не безоблачным, но обошлось без дождей.

После этого началась развлекательная программа праздника. Его изюминкой стал парад колясок, который уже в седьмой раз прошел в Новосибирске. 22 коляски с маленькими пассажирами привлекли всеобщее внимание. Здесь были и папа-супермен с сыном-суперменчиком, и Емеля на печи, и инопланетянин, и жучок на цветочке, а ангелок — фантазия родителей практически не знала границ.

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