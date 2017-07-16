Крестный ход с воздушными шариками — фоторепортаж

В 13 часов от собора Александра Невского стартовал молодежный крестный ход — с шариками и семейными лозунгами. Как рассказали VN.ru организаторы мероприятия, центральное место в шествии отвели молодым родителям с детьми, а также их бабушкам и дедушкам, а священнослужители и хор шли сзади и по сторонам.

Для обеспечения безопасности некоторые дороги во время Крестного хода были перекрыты для движения автомобильного транспорта. В частности, на несколько часов был закрыт проезд по Красному проспекту от улицы Колыванской до улицы Достоевского. Конечным пунктом крестного хода стал памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским в Нарымском сквере. Там состоялся молебен.

Молебен отслужил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. По окончании молебна в 14.30 в небо взмыли белые голуби — символы мира, любви и чистоты. Также голубь в христианстве традиционно считается символом святого духа. К счастью, погода благоприятствовала празднику — небо было пусть и не безоблачным, но обошлось без дождей.