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17:38 (мск), источник: 112.ua

В Херсонской обл. вырастили гигантский рисовый портрет Шевченко

Картину причислили к новым рекордам Украины в категории «Наука и технологии».

Источник: 112.ua

В Херсонской области вырастили портрет Тараса Шевченко площадью 1370 кв. м, сообщает «ВВС Украина».

Согласно сообщению, портрет создали с помощью риса с черными листьями по зеленому полю ученые, селекционеры Института риса НААН Украины.

В Национальном реестре рекордов утверждают, что картину видно из космоса и она является новым рекордом Украины в категории «Наука и технологии».

Рекорд зафиксировали вчера, 15 июля.

Заметим, по информации издания издания, в прошлом году в этом же Институте риса вырастили в поле большой трезубец. Его размеры были в три раза меньше, чем портрет Шевченко.

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