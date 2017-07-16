В Херсонской обл. вырастили гигантский рисовый портрет Шевченко
Картину причислили к новым рекордам Украины в категории «Наука и технологии».
Картину причислили к новым рекордам Украины в категории «Наука и технологии».
В Херсонской области вырастили портрет Тараса Шевченко площадью 1370 кв. м, сообщает «ВВС Украина».
Согласно сообщению, портрет создали с помощью риса с черными листьями по зеленому полю ученые, селекционеры Института риса НААН Украины.
В Национальном реестре рекордов утверждают, что картину видно из космоса и она является новым рекордом Украины в категории «Наука и технологии».
Рекорд зафиксировали вчера, 15 июля.
Заметим, по информации издания издания, в прошлом году в этом же Институте риса вырастили в поле большой трезубец. Его размеры были в три раза меньше, чем портрет Шевченко.