Жители СКО теряют интерес к покупке красивых госномеров
С начала текущего года было реализовано 34 государственных номерных знаков повышенного спроса на сумму свыше 12 миллионов тенге.
С начала текущего года было реализовано 34 государственных номерных знаков повышенного спроса на сумму свыше 12 миллионов тенге.
АСТАНА, 16 июл — Sputnik. В
«В соответствии с Законом РК “О дорожном движении” любой водитель транспортного средства может приобрести номерной знак из категории “знак повышенного спроса”. На каждую цифровую комбинацию имеется соответствующий размер госпошлины. Владелец транспортного средства может по желанию выбрать престижный регистрационный номерной знак», — рассказали в
По словам начальника отдела
«С начала текущего года департаментом внутренних дел было реализовано 34 государственных номерных знаков повышенного спроса. Любители красивых номеров пополнили бюджет на сумму свыше 12,5 миллионов тенге. Как и прежде, самыми распространенными комбинациями государственных номерных знаков повышенного спроса являются 001, 111, 444, 555, 777 и 999. В основном, такие приобретают жители города Петропавловска, Есильского района и района имени Г. Мусрепова. При этом престижный знак не дает автовладельцу никаких преимуществ», — проинформировал Сергей Гизбрехт.
В ДВД отметили, что, возможно, интерес к престижным номерам подстегнет тот факт, что с начала 2018 года значительно расширится спектр номерных знаков повышенного спроса. В их состав войдут любимые автовладельцами зеркальные номера и другие популярные цифровые комбинации.