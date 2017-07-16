Жители СКО теряют интерес к покупке красивых госномеров

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. В Северо-Казахстанской области любители красивых номеров пополнили бюджет на сумму свыше 12 миллионов тенге, однако былого ажиотажа уже нет, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

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«В соответствии с Законом РК “О дорожном движении” любой водитель транспортного средства может приобрести номерной знак из категории “знак повышенного спроса”. На каждую цифровую комбинацию имеется соответствующий размер госпошлины. Владелец транспортного средства может по желанию выбрать престижный регистрационный номерной знак», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД СКО подполковника полиции Сергея Гизбрехта, ажиотаж по покупке престижных номеров спал.

«С начала текущего года департаментом внутренних дел было реализовано 34 государственных номерных знаков повышенного спроса. Любители красивых номеров пополнили бюджет на сумму свыше 12,5 миллионов тенге. Как и прежде, самыми распространенными комбинациями государственных номерных знаков повышенного спроса являются 001, 111, 444, 555, 777 и 999. В основном, такие приобретают жители города Петропавловска, Есильского района и района имени Г. Мусрепова. При этом престижный знак не дает автовладельцу никаких преимуществ», — проинформировал Сергей Гизбрехт.