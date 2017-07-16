Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Как объединить лоджию с комнатой
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Кофе продлевает жизнь
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Умер Илья Глазунов
17:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жители СКО теряют интерес к покупке красивых госномеров

С начала текущего года было реализовано 34 государственных номерных знаков повышенного спроса на сумму свыше 12 миллионов тенге.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. В Северо-Казахстанской области любители красивых номеров пополнили бюджет на сумму свыше 12 миллионов тенге, однако былого ажиотажа уже нет, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Читайте также
За утилизацию автомобиля можно получить до 650 тысяч тенге

«В соответствии с Законом РК “О дорожном движении” любой водитель транспортного средства может приобрести номерной знак из категории “знак повышенного спроса”. На каждую цифровую комбинацию имеется соответствующий размер госпошлины. Владелец транспортного средства может по желанию выбрать престижный регистрационный номерной знак», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД СКО подполковника полиции Сергея Гизбрехта, ажиотаж по покупке престижных номеров спал.

«С начала текущего года департаментом внутренних дел было реализовано 34 государственных номерных знаков повышенного спроса. Любители красивых номеров пополнили бюджет на сумму свыше 12,5 миллионов тенге. Как и прежде, самыми распространенными комбинациями государственных номерных знаков повышенного спроса являются 001, 111, 444, 555, 777 и 999. В основном, такие приобретают жители города Петропавловска, Есильского района и района имени Г. Мусрепова. При этом престижный знак не дает автовладельцу никаких преимуществ», — проинформировал Сергей Гизбрехт.

В ДВД отметили, что, возможно, интерес к престижным номерам подстегнет тот факт, что с начала 2018 года значительно расширится спектр номерных знаков повышенного спроса. В их состав войдут любимые автовладельцами зеркальные номера и другие популярные цифровые комбинации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как распознать в мужчине тирана
Макрон заявил о выходе на новый уровень кооперации с РФ по Сирии
В Иране арестовали брата президента Роухани
Рейтинг Трампа в США за полгода упал до рекордно низкого уровня
Скончался актер Владимир Толоконников
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Спорт
«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура «Зенит» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь