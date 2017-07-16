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19:21 (мск), источник: Pro Город Самара

Юные певицы из Новокуйбышевска покорили звездное жюри «Битвы талантов»

Владлена Губарева и Милана Жарехина прошли во второй этап масштабного проекта на телеканале МУЗТВ.

За девочек единогласно проголосовали сразу три члена жюри, в составе которого были российская певица и актриса Юлия Началова, поэт и певец Стас Пьеха, а также известная блогер Mary Senn.

«Битва талантов» — совместный проект Академии популярной музыки Игоря Крутого и МУЗ ТВ. Кастинги на телепроект проходили в разных городах России.

Напомним, что Владлена и Милана проходили кастинг на проект в Казани. Юные певицы попали во второй этап конкурса.

Эфиры «Битвы талантов» стартовали с 15 июля. Программа будет выходит каждую субботу на телеканале МУЗ ТВ в 11.30.

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