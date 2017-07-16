Юные певицы из Новокуйбышевска покорили звездное жюри «Битвы талантов»

За девочек единогласно проголосовали сразу три члена жюри, в составе которого были российская певица и актриса Юлия Началова, поэт и певец Стас Пьеха, а также известная блогер Mary Senn.

«Битва талантов» — совместный проект Академии популярной музыки Игоря Крутого и МУЗ ТВ. Кастинги на телепроект проходили в разных городах России.

Напомним, что Владлена и Милана проходили кастинг на проект в Казани. Юные певицы попали во второй этап конкурса.