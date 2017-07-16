Жара усилится в некоторых регионах Казахстана 17 июля

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 17 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью 11−13 тепла, днём столбик термометра поднимется до 21−23 тепла.

В Алматы переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью составит 16−18 тепла, днём от 27 до 29 градусов по Цельсию.

В Алматинской области днём местами дождь, гроза, возможен град. Температура ночью от 15 до 20 тепла, местами +10, днём 25−30, местами +33.

В Акмолинской области 17 июля местами дождь, гроза, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днём от 18 до 23.

На территории Актюбинской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночная температура от 12 до 17 тепла, местами всего +9, днём столбик термометра поднимется до 28−33, местами +36 градусов.

В Атырауской области без осадков. Ночью 13−18 тепла, местами +21 градус, днём 33−38 градусов жары.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью от 8 до 13 градусов. Днём ожидается 20−25, местами до +26.

День без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Температура ночью составит от 15 до 20 тепла, местами всего +9. Дневная температура по области от 27 до 32 градусов, местами +35.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, но осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 тепла, днём воздух прогреется от 30 до 38 градусов тепла.

На территории Карагандинской области в понедельник переменная облачность, местами дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 11 до 24 тепла.

В Костанайской области также ожидается дождь, гроза. 17 июля на территории региона синоптики прогнозируют от 10 тепла ночью до 26 тепла днём.

В Кызылординской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 13−18 тепла, местами +10, днём 30−35, местами до 38 градусов жары.

На территории Мангистауской области ясно. Синоптики предупреждают о сильной жаре. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до +38, местами +41 градуса.

В Павлодарской области ночью местами дождь, гроза, возможен град. Ветер 15−20 м/с. Температура ночью от 8 до 13 тепла, днём воздух прогреется до 20−25, местами до +28.

Сильная гроза с порывами ветра до 15−20 м/с ожидается в Северо-Казахстанской области. Возможен град. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 тепла, местами +16, днём от 20 до 25 тепла, местами +28.