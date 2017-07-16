Жара усилится в некоторых регионах Казахстана 17 июля
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
Прогноз погоды на 17 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер
В Алматы переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью составит 16−18 тепла, днём от 27 до 29 градусов по Цельсию.
В Алматинской области днём местами дождь, гроза, возможен град. Температура ночью от 15 до 20 тепла, местами +10, днём 25−30, местами +33.
В Акмолинской области 17 июля местами дождь, гроза, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днём от 18 до 23.
На территории Актюбинской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночная температура от 12 до 17 тепла, местами всего +9, днём столбик термометра поднимется до 28−33, местами +36 градусов.
В Атырауской области без осадков. Ночью 13−18 тепла, местами +21 градус, днём 33−38 градусов жары.
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День без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Температура ночью составит от 15 до 20 тепла, местами всего +9. Дневная температура по области от 27 до 32 градусов, местами +35.
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На территории Карагандинской области в понедельник переменная облачность, местами дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 11 до 24 тепла.
В Костанайской области также ожидается дождь, гроза. 17 июля на территории региона синоптики прогнозируют от 10 тепла ночью до 26 тепла днём.
В Кызылординской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 13−18 тепла, местами +10, днём 30−35, местами до 38 градусов жары.
На территории Мангистауской области ясно. Синоптики предупреждают о сильной жаре. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до +38, местами +41 градуса.
В Павлодарской области ночью местами дождь, гроза, возможен град. Ветер 15−20 м/с. Температура ночью от 8 до 13 тепла, днём воздух прогреется до 20−25, местами до +28.
Сильная гроза с порывами ветра до 15−20 м/с ожидается в
Погода без осадков ожидается в