В Башкирии после града дорога превратилась в заснеженную
Этим летом ливнями и градом уже никого не удивишь. Однако погода продолжает преподносить жителям Башкирии удивительные сюрпризы.
Этим летом ливнями и градом уже никого не удивишь. Однако погода продолжает преподносить жителям Башкирии удивительные сюрпризы.
Вчера по Башкирии снова прошелся грозовой циклон с осадками. В городе дороги превратились в реки, а за Уфой выпал град.
Фото и видео последствий града появились в паблике «БашДТП». По словам автора видео, Элины Шагеевой, такой град прошел в Кигинском районе. Интересно, чего еще нам ждать от погоды этим летом?