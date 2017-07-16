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21:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии после града дорога превратилась в заснеженную

Этим летом ливнями и градом уже никого не удивишь. Однако погода продолжает преподносить жителям Башкирии удивительные сюрпризы.

Вчера по Башкирии снова прошелся грозовой циклон с осадками. В городе дороги превратились в реки, а за Уфой выпал град. Где-то размером с вишню, а где-то поменьше. Причем в последнем случае присыпало так, что дороги казались заснеженными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фото и видео последствий града появились в паблике «БашДТП». По словам автора видео, Элины Шагеевой, такой град прошел в Кигинском районе. Интересно, чего еще нам ждать от погоды этим летом?

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