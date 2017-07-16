В Воронеже покажут фильмы о природе и жизни людей в разных уголках Земли
Фестиваль «Моя Планета. Планета людей» пройдет с 3 по 6 августа.
Фестиваль «Моя Планета. Планета людей» пройдет с 3 по 6 августа.
Фестиваль «Моя Планета. Планета людей» пройдет в кинотеатре «Спартак» с 3 по 6 августа. Воронежцы увидят документальные фильмы о природе, науке и жизни людей в разных уголках Земли, смогут встретиться с авторами и увидеть фотовыставку «Природа: начало».
Фестиваль откроет фильм Андрея Понкратова о кубинских долгожителях «Куба. Индекс счастья». Показ начнется в 19:30 четверга, 3 августа. В пятницу, 4 августа, в это же время зрители увидят картину «Разыскивается филин» — историю и кадры из жизни редкой краснокнижной птицы. Кроме того, горожане посмотрят ленту «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» — фильм о молодых ученых, которые пробуют создать экологически чистое топливо и ищут способ преодолеть глобальное потепление. Показ начнется в 19:30 субботы, 5 августа. Завершит показы документальных фильмов лента «Мировой рынок. Эволюция» о противостоянии рынков и супермаркетов, которая начнется в 19:30 воскресенья, 6 августа.
Фильм Андрея Панкратова имеет возрастную маркировку 16+, все остальные картины — 12+.
Фотовыставку «Природа: начало» в рамках фестиваля разместят в парке у кинотеатра с 21 июля по 6 августа. В число победителей конкурса снимков, организованного телеканалом «Моя Планета», вошла воронежский фотограф Ольга Табацкая. Лучшие работы показали в центре Москвы под открытым небом в парке искусств «Музеон» 4 июля.