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19:49 (мск), источник: ТАСС

Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала «Доктор Кто»

Сериал выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.

ТАСС, 16 июля. Британская актриса Джоди Уиттакер станет 13-м исполнителем главной роли в самом продолжительном выходящем сериале в истории — британской научно- фантастической саге «Доктор Кто» (Doctor Who). Об этом сообщает телеканал Би-би-си, на котором выйдет новая часть проекта.

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35-летняя Уиттакер станет первой женщиной в роли Доктора, инопланетного путешественника во времени и пространстве.

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В январе 2017 года 58-летний шотландский актер Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил об уходе из проекта. Капальди стал 12-м актером, исполнившим роль Доктора. Он сменил в этой роли Мэтта Смита.

Сериал «Доктор Кто» выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.

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