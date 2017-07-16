Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала «Доктор Кто»
Сериал выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.
Сериал выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.
ТАСС, 16 июля. Британская актриса Джоди Уиттакер станет 13-м исполнителем главной роли в самом продолжительном выходящем сериале в истории — британской научно- фантастической саге «Доктор Кто» (Doctor Who). Об этом сообщает телеканал
35-летняя Уиттакер станет первой женщиной в роли Доктора, инопланетного путешественника во времени и пространстве.
В январе 2017 года 58-летний шотландский актер Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил об уходе из проекта. Капальди стал 12-м актером, исполнившим роль Доктора. Он сменил в этой роли Мэтта Смита.
Сериал «Доктор Кто» выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.