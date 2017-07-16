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21:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае штормовой ветер ломал деревья и выносил балконные стёкла

В Краснокамске прошёл град.

Сильные грозы прошли в Пермском крае. Вода заливала улица и магистрали, штормовой ветер ломал деревья и даже выносил окна. По словам очевидцев, в Краснокамске на улице Шоссейная около фабрики Гознак несколько деревьев вырваны с корнем.

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В одном из домов ветер вынес фрагмент балконного остекления, оторвал подоконники. Также в этом городе прошёл град.

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Сотрудники МЧС по Пермскому краю предупреждают, что такая же погода ожидается и 17 июля. В регионе возможны грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

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