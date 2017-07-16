В Пермском крае штормовой ветер ломал деревья и выносил балконные стёкла
В Краснокамске прошёл град.
В Краснокамске прошёл град.
Сильные грозы прошли в Пермском крае. Вода заливала улица и магистрали, штормовой ветер ломал деревья и даже выносил окна. По словам очевидцев, в Краснокамске на улице Шоссейная около фабрики Гознак несколько деревьев вырваны с корнем.
В одном из домов ветер вынес фрагмент балконного остекления, оторвал подоконники. Также в этом городе прошёл град.
Сотрудники МЧС по Пермскому краю предупреждают, что такая же погода ожидается и 17 июля. В регионе возможны грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.