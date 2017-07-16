Погода 17 июля: в регион придет 30-градусная жара
Дожди в начале недели маловероятны.
Дожди в начале недели маловероятны.
К середине июля погода в Башкирии разгулялась и радует местных жителей все большим количеством солнечных дней. Грядущая неделя в республике начнется с настоящей жары.
Как уточнили в Башгидрометцентре, местами возможны небольшие кратковременные дожди, грозы.
— Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 10−15 градусов, днем 25−30, — уточнили синоптики.
В Уфе в понедельник, 17 июля, будет исключительно солнечно. Самая яркая звезда прогреет воздух в башкирской столице до +27 градусов. Ночью столбики термометров остановятся на отметке в +16 градусов.