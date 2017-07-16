Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
20:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода 17 июля: в регион придет 30-градусная жара

Дожди в начале недели маловероятны.

Источник: Reuters

К середине июля погода в Башкирии разгулялась и радует местных жителей все большим количеством солнечных дней. Грядущая неделя в республике начнется с настоящей жары.

Как уточнили в Башгидрометцентре, местами возможны небольшие кратковременные дожди, грозы.

— Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 10−15 градусов, днем 25−30, — уточнили синоптики.

В Уфе в понедельник, 17 июля, будет исключительно солнечно. Самая яркая звезда прогреет воздух в башкирской столице до +27 градусов. Ночью столбики термометров остановятся на отметке в +16 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+29°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
52 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
 Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Макрон заявил о выходе на новый уровень кооперации с РФ по Сирии
В Иране арестовали брата президента Роухани
Рейтинг Трампа в США за полгода упал до рекордно низкого уровня
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
Разведка Ирака опровергла информацию о смерти главаря ИГ
Новым «Доктором Кто» впервые стала женщина
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь