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20:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске открыли памятник Николаю II

16 июля в Новосибирске состоялось открытие и освящение памятника императору Николаю II и цесаревичу Алексею.

Монумент установили в 99-ю годовщину расстрела царской семьи на территории Александро-Невского собора, у Южных ворот. Памятник освятил Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

— Пелену с памятника снимали под государственный гимн Российской империи «Боже, Царя храни», — сообщает епархиальный медиацентр Новосибирской митрополии.

На постаменте памятника выгравированы слова: «Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем».

Сразу же после открытия монумента в Новосибирске состоялся молебен в честь Николая II и молодежный крестный ход.

Настоятель Александро-Невского собора, протоиерей Александр Новопашин, напомнил, что город Новосибирск раньше назывался Ново-Николаевском в честь святителя Николая Чудотворца — небесного покровителя святого царя Николая II.

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