В Новосибирске открыли памятник Николаю II
16 июля в Новосибирске состоялось открытие и освящение памятника императору Николаю II и цесаревичу Алексею.
16 июля в Новосибирске состоялось открытие и освящение памятника императору Николаю II и цесаревичу Алексею.
Монумент установили в 99-ю годовщину расстрела царской семьи на территории
— Пелену с памятника снимали под государственный гимн Российской империи «Боже, Царя храни», — сообщает епархиальный медиацентр Новосибирской митрополии.
На постаменте памятника выгравированы слова: «Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем».
Сразу же после открытия монумента в Новосибирске состоялся молебен в честь Николая II и молодежный крестный ход.
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