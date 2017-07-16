В Башкирии нашлась Лейля Хисматуллина, пропавшая почти полгода назад
Девушка жива и здорова.
Девушка жива и здорова.
30-летняя Лейля Хисматуллина пропала в середине февраля. Девушка надела серебристы пуховик, болоньевые брюки черного цвета, а на ногах белые уги. Родственники тут же обратились к полицейским и волонтерам.
По Уфе добровольцы больше пяти месяцев расклеивали ориентировки, спрашивали прохожих куда могла деться Лейля. Спустя столь продолжительное время пришла хорошая новость — девушка нашлась.
— Найдена, жива! — коротко объяснили в группе «Поиска пропавших людей в Башкирии».
Где все это время жила и на какие средства существовала девушка, пока не разглашается.