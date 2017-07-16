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21:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашлась Лейля Хисматуллина, пропавшая почти полгода назад

Девушка жива и здорова.

30-летняя Лейля Хисматуллина пропала в середине февраля. Девушка надела серебристы пуховик, болоньевые брюки черного цвета, а на ногах белые уги. Родственники тут же обратились к полицейским и волонтерам.

По Уфе добровольцы больше пяти месяцев расклеивали ориентировки, спрашивали прохожих куда могла деться Лейля. Спустя столь продолжительное время пришла хорошая новость — девушка нашлась.

— Найдена, жива! — коротко объяснили в группе «Поиска пропавших людей в Башкирии».

Где все это время жила и на какие средства существовала девушка, пока не разглашается.

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